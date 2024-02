Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,15 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,15 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 89,31 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,81 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 966.062 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 28,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

