Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 97,45 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 97,45 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 97,87 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 3.295.666 Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Abschläge von 14,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,89 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,54 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,26 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

SIX-Handel Das macht der SMI am Nachmittag

Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus