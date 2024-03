Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag fester

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 85,42 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 85,42 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,45 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 95.880 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 71,42 CHF. Mit Abgaben von 16,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,72 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester

Mittwochshandel in Zürich: SMI steigt nachmittags

Mittwochshandel in Zürich: So steht der SMI aktuell