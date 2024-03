Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 86,16 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 86,16 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 86,37 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 85,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 873.353 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,70 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,42 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,72 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50 CHF an.

Am 31.01.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,08 USD im Jahr 2026 aus.

