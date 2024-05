Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

21.05.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 93,83 CHF zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,83 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,16 CHF zu. Bei 93,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.108.783 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Abschläge von 15,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,70 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 97,14 CHF angegeben. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 10,34 Mrd. USD, gegenüber 11,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,70 Prozent präsentiert. Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen Pluszeichen in Zürich: So steht der SMI aktuell Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

