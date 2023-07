Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagvormittag

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,33 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 91,33 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,54 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,20 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.162 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 27.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 19,72 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,83 USD je Novartis-Aktie.

