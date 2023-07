Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 90,96 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 90,96 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 91,54 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,62 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,20 CHF. Bisher wurden heute 1.078.384 Novartis-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,29 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 19,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.781,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Aktie aus.

