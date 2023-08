Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 90,03 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,04 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76.007 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,56 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 13.622,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,89 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

