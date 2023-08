Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag freundlich

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 90,16 CHF.

Werte in diesem Artikel

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,59 CHF zu. Bei 89,54 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 865.008 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,68 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13.622,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.781,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie tiefer: Novartis konkretisiert Pläne für Sandoz-Abspaltung

Sandoz erzielt Studienerfolg mit Biosimilar zu Eylea - Novartis-Aktie auf rotem Terrain

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Novartis-Investment verdient