Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Mittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 84,46 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 84,46 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 84,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,47 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 455.011 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,25 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

