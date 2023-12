Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Novartis

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 84,59 CHF.

Mit einem Kurs von 84,59 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 84,76 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 84,18 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,21 CHF. Bisher wurden via SIX SX 81.237 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,38 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,63 USD je Aktie belaufen.

