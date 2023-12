Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 84,10 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 84,10 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 83,92 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,21 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 398.235 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,67 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Kaum Veränderungen: STOXX 50 am Nachmittag stabil

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Aufwind