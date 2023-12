Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 84,21 CHF abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 84,21 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 83,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,21 CHF. Zuletzt wechselten 890.892 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,07 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,67 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,63 USD je Aktie aus.

