Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 94,19 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 94,19 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 94,24 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 124.909 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,24 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 25,80 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

