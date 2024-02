Notierung im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag freundlich

22.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 90,50 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 90,50 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,90 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,74 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 91.956 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,73 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie. Am 31.01.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,09 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verliert letztendlich Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge Handel in Zürich: SLI schwächelt

