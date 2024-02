Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 90,39 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 90,39 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,90 CHF zu. Mit einem Wert von 90,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 959.706 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Gewinne von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,68 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verliert letztendlich

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Handel in Zürich: SLI schwächelt