Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 85,87 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 85,87 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 86,35 CHF. Bei 86,04 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 624.660 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,98 Prozent auf 11,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

