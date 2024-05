Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 93,55 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 93,55 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 93,20 CHF. Mit einem Wert von 93,39 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 418.544 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 97,14 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,23 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

