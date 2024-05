Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 93,20 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 93,20 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,01 CHF nach. Bei 93,39 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 821.984 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,70 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,14 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 23.04.2024 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

