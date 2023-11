Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,55 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,56 CHF aus. Bei 85,49 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.162 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

