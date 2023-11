Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 86,11 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 86,11 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 86,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,49 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.062.597 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 90,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

