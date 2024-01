Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag tiefer

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 94,06 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,06 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 93,95 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,11 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 87.030 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,49 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 25,70 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,78 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,68 USD im Jahr 2023 aus.

