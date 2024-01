Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Dienstagmittag

23.01.24 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 94,01 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 94,01 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 93,56 CHF. Bei 94,11 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 343.619 Novartis-Aktien. Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,54 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 25,66 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,78 CHF. Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.782,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.543,00 USD umgesetzt worden. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,68 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone Optimismus in Zürich: SMI letztendlich mit grünem Vorzeichen Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50

