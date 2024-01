Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 93,48 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 93,48 CHF nach. Bei 93,33 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 94,11 CHF. Zuletzt wechselten 797.570 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Mit einem Kursverlust von 25,24 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,78 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,68 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

