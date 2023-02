Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SWX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 81,07 CHF an der Tafel. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,14 CHF zu. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,96 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,02 CHF. Zuletzt wechselten via SWX 69.282 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,42 CHF) erklomm das Papier am 25.05.2022. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,84 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 11,30 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.690,00 USD – eine Minderung von 4,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13.229,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,59 USD fest.

