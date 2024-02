Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 90,83 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 90,83 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,06 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 59.765 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,73 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD im Vergleich zu 12.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,09 USD je Aktie.



