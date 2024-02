Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 90,72 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 90,72 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,06 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 312.674 Stück.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. 4,19 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,96 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,50 CHF aus.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,09 USD im Jahr 2024 aus.



