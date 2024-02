Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 91,46 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 91,46 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,48 CHF zu. Bei 90,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 736.929 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit Abgaben von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,50 CHF je Novartis-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,09 USD je Aktie belaufen.

