Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 89,32 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 89,32 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 92,06 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,08 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4.694.905 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 79,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,61 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,50 CHF an.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,42 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,69 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 USD je Novartis-Aktie belaufen.

