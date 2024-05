Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 92,90 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 92,90 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 92,86 CHF. Bei 93,31 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 699.104 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,74 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,70 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,57 CHF.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,22 USD je Novartis-Aktie.

