Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 90,35 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,94 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,22 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.230.816 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gewinne von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 23,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,00 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.531,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

