Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 90,92 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,92 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 90,96 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,42 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394.500 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Novartis hat Life-Science-Park Rheintal ausgelagert

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Novartis-Investment verdient

Novartis-Aktie tiefer: Novartis konkretisiert Pläne für Sandoz-Abspaltung