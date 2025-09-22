Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kurseinbußen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 97,12 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 97,12 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,33 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 97.005 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,50 Prozent wieder erreichen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa