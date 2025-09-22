Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 97,21 CHF ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 97,21 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,07 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 320.028 Novartis-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen