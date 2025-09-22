Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 97,21 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 97,21 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,07 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 320.028 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

