DAX23.625 +0,4%ESt505.474 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl66,88 +0,5%Gold3.786 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Dienstagmittag

23.09.25 12:05 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 97,21 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
97,23 CHF -1,07 CHF -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 97,21 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,07 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 320.028 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 104,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
08:01Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen