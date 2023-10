Blick auf Novartis-Kurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Montagvormittag Verluste

23.10.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 84,70 CHF ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 84,70 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,32 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,77 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 47.212 Aktien. Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,45 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,49 Prozent wieder erreichen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,80 CHF. Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,53 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freitagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Freitagshandels ab Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

