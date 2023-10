Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 84,57 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 84,57 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,83 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,77 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 908.430 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,36 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,30 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,53 USD je Novartis-Aktie.

