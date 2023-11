Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen

23.11.23 09:23 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,82 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 85,82 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 85,76 CHF. Bei 85,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 25.561 Novartis-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,81 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,56 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,30 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI letztendlich steigen SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende im Aufwind STOXX-Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

