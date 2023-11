Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 85,95 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 85,95 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 85,96 CHF zu. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 85,62 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 222.411 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,30 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

