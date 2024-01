Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag tiefer

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 93,18 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 93,18 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,10 CHF aus. Bei 93,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 62.424 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,78 CHF.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.782,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.543,00 USD umsetzen können.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

