Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Verlusten

24.01.24 12:05 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,03 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 93,03 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 92,96 CHF ein. Bei 93,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 345.971 Novartis-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 24,87 Prozent sinken. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,78 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.782,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.543,00 USD umgesetzt worden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag leichter Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag

