Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 93,36 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 93,36 CHF nach. Die Novartis-Aktie sank bis auf 92,58 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 917.963 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 33,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,78 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD im Vergleich zu 12.543,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag