Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Montagvormittag zu

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 98,58 CHF.

Um 09:07 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,58 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,62 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,96 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.251 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich