Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag in Grün

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 98,41 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 98,41 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,92 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,96 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 684.184 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Mit einem Kursverlust von 15,02 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,13 CHF aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

