Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 98,17 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 98,17 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 98,92 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 97,95 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,96 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.235.405 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,13 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich