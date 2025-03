Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 99,20 CHF.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 99,20 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,23 CHF an. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 98,88 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 103.071 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,70 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,35 USD je Novartis-Aktie.

