Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 98,69 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 0,5 Prozent auf 98,69 CHF nach. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 98,42 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 642.367 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 20.04.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 18,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,35 USD je Novartis-Aktie belaufen.

