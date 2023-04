Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Novartis 89,81 EUR

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 89,70 CHF. Bei 89,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,64 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 177.502 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,80 CHF) erklomm das Papier am 24.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,34 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00 CHF an.

Novartis ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,40 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.690,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.229,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Novartis am 25.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Aktie aus.

