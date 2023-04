Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Novartis 89,77 EUR

0,97% Charts

News

Analysen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 89,74 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 89,92 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,64 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 824.942 Novartis-Aktien.

Bei 89,92 CHF markierte der Titel am 24.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 01.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13.229,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.690,00 USD.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 17.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Novartis-Aktie im Plus: Deutsche Bank Research hebt Novartis auf 'Hold'

Novartis-Aktie schließt in Grün: Erfolgreiche Studie zu Brustkrebs-Medikament von Novartis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com