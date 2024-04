Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,41 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 89,41 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 90,06 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.534 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,80 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,83 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,08 USD fest.

