Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 89,39 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 89,39 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,33 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.572.050 Stück.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit Abgaben von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,61 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,63 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,11 USD im Jahr 2024 aus.



